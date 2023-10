A volante Brena, do Santos, foi convocada nesta terça-feira (24) para a seleção brasileira feminina de futebol, a fim de participar dos dois amistosos contra o Canadá, o primeiro deles no próximo sábado (28), às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Saputo, em Montreal. O jogo marcará a estreia do técnico Athur Elias no comando da equipe feminina, após a saída de Pia Sundhage. Esta é a segunda vez que Brena é chamada elo treinador – ela estava na lista das primeiras 30 convocadas por Arthur Elias em 1º de setembro.

BRENA NA SELEÇA! ???????????????



Nossa #SereiaDaVila foi convocada pelo técnico Arthur Elias para disputar amistosos contra o Canadá. Brena irá encontrar com as #SereiasDaVila Camila Rodrigues e Cristiane, que haviam sido convocadas na primeira lista! pic.twitter.com/l6ebPEyjrs — Sereias da Vila (@SereiasDaVila) October 24, 2023

A jogadora, que também atua como meio-campista, herdou a vaga deixada na seleção pela zagueira Kathellen, do Real Madrid. Segundo a CBF, o departamento médico do clube espanhol afirmou que a atleta brasileira está impossibilitada de se apresentar na Data Fifa (período dos amistosos) em razão de um desconforto no quadril, após o último confronto em que atuou pela Real.

Seleção já está completa em Montreal

As jogadoras Gabi Nunes e Antônia – ambas do Real Madrid - foram as primeiras a se apresentar à seleção, na segunda (23), em Montreal. Ao longo do dia, a rainha Marta se juntou ao grupo, assim como Adriana, Rafaelle e Angelina. Já no fim da noite, chegaram Bruninha, Ary Borges, Tainara, Lauren, Debinha, Ivana e Geyse. As últimas a chegar foram Letícia, Yasmim, Gabi Portilho, Luana, Bia Zaneratto e Tamires – as quatros atuaram na Libertarores -, além de Bruninha, Ary Borges, Tainara, Lauren, Debinha, Ivana e Geyse.

Aquela recepção sempre especial! Confira como foi a chegada das nossas craques! Vamos com tudo, Cris, Camila, Brena e Luciana! ????????



???? Leandro Lopes / CBF TV pic.twitter.com/8gXyc2mUJ8 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) October 24, 2023

A primeira coletiva de imprensa nesta terça (24) reuniu a atacante Adriana, do Orlando Pride (EUA), que foi treinada por Athur Elias no Corinthians e a volante Angelina, do O L Reign (EUA), uma das 30 primeiras convocadas em setembro. As jogadoras estão confiantes no novo ciclo da seleção sob o comando de Elias, que no último sábado (21) conduziu as Brabas, apelido do time feminino do Corinthians, à conquista do tetracampeonato na Copa Libertadores.

“Trabalhei com o Arthur cinco anos [de 2018 a 20222], conheço ele muito bem. É um cara muito exigente naquilo que pede para a gente fazer, todas têm que fazer com muita intensidade. Esse é o trabalho dele, é isso fez ele ser esse cara vitorioso, que ganhou tantos títulos na carreira. Acho que aqui na seleção vai continuar com essa postura que veio do Corinthians, com essa intensidade, passando tudo o que sabe e conhece do futebol feminino para a gente conseguir os resultados", disse Adriana.

????? Fala, Adriana!

?Em entrevista coletiva, a @adrisilva_16 comentou sobre a expectativa para o nosso primeiro amistoso contra o Canadá! Vamos com tudo! ????????????



???? Leandro Lopes / CBF TV pic.twitter.com/ojl5wN0C4h — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) October 24, 2023

Já a volante a Angelina revelou o clima da concentração para o primeiro jogo oficial da seleção de Arthur Elias no próximo sábado (28), contra as donas da casa.

“A expectativa é a melhor possível. Todo mundo está entendendo muito bem o estilo de jogo que ele [Arthur Elias] está nos propondo aqui na seleção. É isso que vamos colocar dentro de campo neste primeiro amistoso, que será muito difícil, contra o Canadá, uma seleção de muita qualidade. Vamos seguir à risca tudo que ele tem passado para a gente durante os treinamentos e ainda vai passar aqui durante a semana até o nosso primeiro compromisso", garantiu Angelina.

Preparada para os próximos desafios! Vamos juntas, Angelina! ????



???? Leandro Lopes/CBF TV pic.twitter.com/4LonLQ6I7Y — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) October 24, 2023

Tags:

amistosos | Canadá | data Fifa | Esportes | futebol | Seleção Brasileira Feminina