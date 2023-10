SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil cumpre na manhã desta quarta-feira (25), em São Paulo, sete mandados de prisão e apreensão de suspeitos de envolvimento com roubos de motocicletas de luxo.

Até o momento, um adolescente de 16 anos e dois de 17 foram apreendidos, além da prisão de dois adultos, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

A ação é realizada por agentes da Cerco (Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas), da 3ª Seccional.

Também são cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em endereços ligados à quadrilha nas zonas sul, norte e leste de São Paulo.

Os criminosos são investigados pela Polícia Civil há pelo menos sete meses, a partir de informações levantadas pelo CICC (Centro Integrado de Comando e Controle). Eles são conhecidos por agir com violência nas abordagens para roubar as motos com mais de 500 cilindradas, de alto valor no mercado, diz a SSP.

"Os criminosos atuam sempre com violência para roubar as motos, com uso de arma de fogo e ameaçando as vítimas. No desdobramento das investigações, pudemos identificar que o bando age sempre da mesma maneira", disse o delegado do Cerco Oeste, Felipe Nakamura.

Nesta fase da operação, os policiais identificaram pelo menos duas quadrilhas que atuam na capital paulista e região metropolitana.

Durante as investigações, agentes localizaram celulares de vítimas em alguns dos endereços de integrantes do bando criminoso. Os menores de idade apreendidos nesta fase da operação também participaram dos crimes, segundo a Polícia Civil.

3ª FASE DA OPERAÇÃO DRAKE

Esta é a terceira fase da Operação Drake, nome em referência a expressão mandrake, gíria usada pelos suspeitos para "ladrões de moto".

Na primeira etapa da investigação, os policiais prenderam oito criminosos e apreenderam dois adolescentes suspeitos de integrarem uma das quadrilhas que atuavam nesses crimes. Os envolvidos foram indiciados por roubo e formação de quadrilha. Além das prisões, os policiais recuperaram 11 motocicletas que haviam sido roubadas e esclareceram 14 roubos.

Na segunda fase da operação, realizada em 18 de outubro, os investigadores do Cerco Norte, da 4ª Seccional, cumpriram oito mandados de busca e apreensão contra seis alvos identificados em três cidades: São Paulo, Itapecerica da Serra e Embu das Artes. O material apreendido ajudará a identificar outros criminosos que participaram dos roubos, diz a SSP.