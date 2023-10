SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu no final da tarde desta terça-feira (24) em Ramos, na zona norte da cidade, um homem suspeito de ser o operador financeiro de uma milícia chefiada por Danilo Dias Lima, conhecido como Tandera, uma das três principais lideranças criminosas procuradas no estado.

A prisão foi realizada por policiais da Draco (Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais), da Polinter, da DRE (Delegacia de Repressão a Entorpecentes) e da Core (Coordenadoria de Recursos Especiais) e anunciada pelo governador Cláudio Castro (PL).

"Acabamos de dar mais um golpe duro na milícia", disse Castro.

O homem preso é André Felipe Mendes, primo de Tandera. Segundo o governador, ele é investigado pela Polícia Civil e pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) do Ministério Público. Ele foi encontrado com uma escopeta e munições.

"Contra ele havia um mandado de prisão expedido. Repito: Não vamos retroceder no combate a essas máfias que ousam aterrorizar a população", afirmou o governador. O mandado era por organização criminosa, expedido pela Vara Especializada da capital.

A defesa de Mendes não foi localizada.

Também nesta terça, Castro anunciou a criação de um grupo de trabalho com o Ministério da Justiça para investigar a lavagem de dinheiro no Rio.

O grupo terá a participação de representantes de instituições de segurança e controle financeiro, como a Fazenda Estadual, o Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) e a Secretaria Nacional de Segurança Pública.

Na segunda-feira (22), ao menos 35 ônibus e um trem foram incendiados no Rio como resposta à morte de Matheus da Silva Rezende, o Faustão, um dos líderes da maior milícia do estado.

A situação deixou o trânsito caótico na zona oeste da cidade, com oito bairros afetados ?diversas vias foram fechadas.

Os ataques de milicianos ao transporte público causaram um prejuízo financeiro de cerca de R$ 38 milhões para as empresas. Cada ônibus demora seis meses para ser reposto.

A estimativa é que 2,5 milhões de pessoas foram afetadas pelos incêndios.

Seis pessoas foram presas e serão indiciadas por terrorismo. Outras seis que haviam sido detidas foram liberadas por falta de provas de envolvimento nos ataques ao transporte.