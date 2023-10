SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As mortes de 3 crianças por uma suposta infecção bacteriana estão sendo investigadas pela Secretaria de Saúde da cidade São João del-Rei, em Minas Gerais. Os casos começaram em setembro e as aulas nas escolas do município foram suspensas. Outros 4 alunos também teriam ficado doentes.

Algumas crianças começaram a apresentar febre, amigdalite, vômito, manchas e erupções na pele no último mês. O quadro está possivelmente associado com a bactéria streptococcus pyogenes. A Secretaria de Saúde disse que está investigando os casos, mas afirmou que a cidade não está enfrentando um surto.

Três crianças de 3, 9 e 10 anos morreram e outras quatro estão internadas sendo acompanhadas. Exames foram encaminhados para análise na Fundação Ezequiel Dias (Funed). "Estamos realizando estudos sobre esses casos para chegarmos a um diagnóstico", disse a Prefeitura em nota emitida na segunda-feira (23).

Um grupo de mães de alunos realizou um protesto em frente à Prefeitura, pedindo a suspensão das aulas. Até então, a decisão era que crianças com sintomas não frequentassem a escola. O pedido foi acatado e a escola ficará fechada até 5 de novembro.

Todas as escolas do município passarão por limpeza generalizada e dedetização. Um curso para os médicos também será ministrado, para que saibam identificar adequadamente a infecção.

A Prefeitura também alerta para o cuidado com notícias falsas: "Solicitamos a população que nos ajude a combater as notícias falsas, espalhadas pelas redes sociais, que só causam pânico e desinformação a todos".

COMO SE PREVENIR?

A Prefeitura de São João Del-Rei explicou que há algumas medidas protetivas a serem adotadas pela população.

Higienizar as mãos, usar álcool 70%, não compartilhar objetos pessoais e manter o esquema vacinal de acordo com o calendário nacional de imunização são as recomendações até o momento. Além disso, a pessoa que apresentar sintomas deve ser encaminhada para atendimento médico.

Em caso de dúvidas, procurar a unidade de saúde de referência mais próxima, a Secretaria Municipal de Saúde ou o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) através do telefone (31) 99744-6983.