SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Milícias no Rio lucram com gelo e prostituição, Lula demite presidente da Caixa, terceira colocada na eleição da Argentina declara apoio a Javier Milei e outras notícias para começar esta quinta-feira (26).

RIO DE JANEIRO

Milícia usa medo para lucrar até com venda de gelo em praias do Rio. Grupo coordenou maior ataque a ônibus após morte de líder; Folha foi a 60 áreas dominadas por milicianos.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Lula demite presidente da Caixa e entrega comando do banco a aliado de Lira. Petista nomeia para o cargo Carlos Antônio Vieira Fernandes, indicado por presidente da Câmara.

MERCADO

Reforma Tributária propõe cashback em artigos da cesta básica e na conta de luz. Parecer de Eduardo Braga deve ser votado pelos senadores no início de novembro.

MERCADO

Câmara aprova projeto de taxação de super-ricos e offshores após troca na Caixa. Projeto é parte importante do pacote do Ministério da Fazenda para aumentar a arrecadação.

MERCADO

Senado aprova projeto que prorroga desoneração da folha para 17 setores. Texto, que também dá benefícios a prefeituras, segue para sanção presidencial.

GOVERNO LULA

Senado rejeita indicado de Lula após polêmica sobre aborto e impõe derrota para governo. Nome defendido pelo presidente para chefiar Defensoria Pública da União é rejeitado por 38 votos a 35.

MUNDO

Atirador mata ao menos 22 pessoas no Maine, nos EUA; polícia identificou e procura suspeito. Homem armado com rifle invadiu restaurante e pista de boliche; forças de segurança recebem auxílio do FBI.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Rússia e China vetam resolução dos EUA no Conselho de Segurança da ONU. Texto proposto por Moscou também foi derrotado; órgão segue paralisado diante de crise no Oriente Médio.

ARGENTINA

Terceira colocada declara apoio a Javier Milei nas eleições da Argentina. Ultraliberal ofereceu Ministério da Segurança em eventual governo para conquistar apoio de Patricia Bullrich.

SAÚDE

Brasil tem casos de falsificação de Ozempic. SBD alerta também para a oferta de genéricos da semaglutida em farmácias de manipulação.

EDUCAÇÃO

1 em cada 4 crianças brasileiras tem atraso no desenvolvimento. Pesquisa inédita do Ministério da Saúde avaliou habilidades e comportamentos esperados até os 5 anos de idade.

ECONOMIA

Previdência terá concurso com 1.500 vagas para médico perito em 2024. Medida integrará ações para tentar diminuir a fila de espera para ter auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.

CELEBRIDADES

Zé Vaqueiro rebate críticas por viajar para Fernando de Noronha enquanto filho segue internado na UTI. Cantor afirmou que a criança é 'um milagre' e que outros filhos teriam pedido a viagem.

TELEVISÃO

Com apoio da Amazon, Globo oferece R$ 2 bilhões para renovar Brasileirão; SBT conversa com liga. Maior emissora do Brasil tem concorrência em TV aberta; entendimento entre Libra e Forte Futebol não deve ocorrer.