SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois primos foram baleados pela Polícia Militar na noite desta quinta-feira (27) em São Cristóvão (RJ).

Nívea Fernandes, 24; o primo dela, João Vítor de Oliveira Andrade, 22 e a esposa de João Vítor, Yasmin Santos, 18, trafegavam pela rua São Luiz Gonzaga por volta das 22h30 de ontem.

Eles cruzaram com uma perseguição e acabaram confundidos, segundo Yasmin, que não foi atingida pelos tiros.

"Tinha uma perseguição e fomos confundidos com o carro. Infelizmente, temos baleados, que é a prima do meu marido, que estava dirigindo, e o meu marido, que estava no banco de trás", disse Yasmin Santos, em entrevista à TV Globo.

Nívea foi atingida por quatro tiros, dois deles do abdômen, e João Vitor por um tiro na perna. Eles foram socorridos pela PM para hospitais da região.

João Vítor está internado com estado de saúde estável no Hospital Municipal Souza Aguiar, segundo nota enviada pela Secretaria Municipal de Saúde ao UOL.

Nívea passou por cirurgia e está internada em estado grave. A informação é da TV Globo.

O UOL buscou o Hospital Quinta D'Or, onde Nívea está internada, mas a unidade disse que não divulga boletins.

A abordagem com tiros dos policiais teria ocorrido após uma ocorrência de roubo de veículo na região. As pessoas que tiveram o carro roubado prestaram depoimento na 17ª DP, assim como a testemunha da abordagem, segundo a TV Globo.

Os policiais envolvidos na ocorrência foram inscritos compulsoriamente em um programa de capacitação "destinado a aprimorar o treinamento" deles, segundo nota da PM.

A Polícia Militar do Rio de Janeiro também afirmou que "apura as circunstâncias da abordagem" e disse que o procedimento ensinado nas escolas de formação é de "aproximação cautelosa", com utilização de armamento apenas como último recurso.

Um procedimento apuratório foi instaurado e a corregedoria também analisa o caso, assim como a Polícia Civil, segundo nota enviada pelo órgão.