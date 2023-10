Israel disse que suas forças terrestres entraram em Gaza durante a noite para atacar alvos do Hamas, enquanto o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou que o país está "se preparando para uma invasão terrestre" que pode ser uma entre várias.

"Não entrarei em detalhes sobre quando, como ou quantas", disse ele em uma atualização em pronunciamento na televisão para os cidadãos na noite de quarta-feira.

Há três semanas, o enclave (termo da geografia, que se refere a um território totalmente cercado por outro, com características políticas, sociais e culturais distintas) palestino sitiado é alvo de bombardeio israelense, desencadeado por uma onda de assassinatos em massa no Sul de Israel perpetrado por militantes do Hamas que comandam Gaza, com apoio do Irã.