SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi assaltado duas vezes, atropelado e deixado só de cueca na madrugada de terça-feira (24) em Fortaleza.

No primeiro assalto, o mototaxista foi abordado no bairro Quintino Cunha por um homem armado. O criminoso levou a moto, o celular, a mochila e um capacete extra da vítima.

Uma hora depois, ele foi atropelado por um trio de criminosos armados com faca na rua Anário Braga, no bairro Antônio Bezerra. O assalto foi por volta das 5 horas da manhã, quando a vítima tentava voltar a pé para casa.

Imagens mostram que os assaltantes abaixam a calça do mototaxista em busca de pertences pessoais e, quando não encontram nada, roubam o capacete da vítima.

O mototaxista falou sobre a sequência de assaltos à TV Verdes Mares. "Fiquei desesperado".

"Como se não bastasse, eu peguei a rua Anário Braga a pé e, pela segunda vez, fui assaltado, desta vez, atropelado. Os assaltantes me pediram o celular e expliquei para eles que não tinha mais pois eu tinha acabado de ser assaltado. Não tinha nada para dar para eles. A única coisa que tinha era o outro capacete que sobrou do primeiro assalto", disse o mototaxista que não quis ser identificado.

O homem machucou uma das pernas após o atropelamento. "Não conseguia colocar a perna no chão, mas deu uma melhorada. Agora ficou difícil. Essa era única fonte de renda há nove meses e acabou tudo. Vou ter que ver outra coisa, não sei. Tenho dois filhos para sustentar".

A vítima registrou dois boletins de ocorrência e a Polícia Civil do Ceará já identificou um dos suspeitos. "Os casos distintos estão a cargo do 10º Distrito Policial (DP) e da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos (DRFVC), unidades que realizam diligências para elucidar os fatos, bem como capturar um dos suspeitos já identificados por equipes do 10º DP".