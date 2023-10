SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma idosa de 78 anos foi levada pela correnteza após parte da casa dela cair em um canal de Duque de Caxias (RJ).

A mulher foi identificada como Maria do Carmo Basílio, segundo a prefeitura de Duque de Caxias.

Ela estava em casa, às margens do Canal Caboclo, no bairro Vila Ideal, quando o imóvel caiu parcialmente na água.

Câmeras de segurança gravaram o momento da queda. Nas imagens, é possível ver o muro da casa inclinado pouco antes de cair.

A idosa cai de costas na água e é levada pela correnteza. O caso foi registrado às 8h08, segundo as imagens de câmeras de segurança.

O acionamento para o Corpo de Bombeiros foi feito às 9h40, segundo o relatório de ocorrência. As buscas continuavam em vigor às 12h.

A cidade de Duque de Caxias está em estado de observação por causa das chuvas que atingem a região. Há alagamentos em alguns pontos da cidade, segundo a prefeitura.

O município do Rio de Janeiro também sofreu com as chuvas e está em mobilização desde as 6h20. Nuvens carregadas fizeram "o dia virar noite" na capital.