CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de Santa Catarina pediu autorização da Justiça para quebrar os dados digitais do austríaco Michael Lichtenegger, 40, que está desaparecido há uma semana. Ele foi visto pela última vez na tarde de 19 de outubro na praia da Joaquina, em Florianópolis (SC).

A polícia suspeita que ele pode ter caído do costão da praia e se afogado, mas não descarta outras hipóteses. O local é considerado perigoso e, na semana passada, o mar estava ainda mais agitado por conta das chuvas e dos ventos fortes.

A investigação sobre o desaparecimento do austríaco está sendo feita pela Delegacia de Proteção ao Turista e da Delegacia de Pessoas Desaparecidas, da Polícia Civil de Santa Catarina.

De acordo com o delegado Renan Scandolara, a ideia é analisar os últimos registros digitais da vítima em busca de pistas que ajudem a esclarecer o caso. Os pedidos foram feitos na manhã de quarta-feira (25). Até o início da tarde desta quinta, ainda não havia a liberação judicial.

Os investigadores já estiveram no local onde ele estava hospedado para colher informações. Ele havia se hospedado sozinho.

Em outra frente, equipes do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina seguem em busca do homem. Na quarta-feira, durante buscas na região próxima à praia da Joaquina, os bombeiros encontraram a mochila dele.

Nesta quinta-feira (26), os bombeiros dizem que as buscas na água serão intensificadas, com ajuda de embarcações e aeronaves.

A reportagem entrou em contato com a Embaixada da Áustria no Brasil e aguarda uma resposta. Em suas redes sociais, a embaixada publicou a foto do austríaco com pedido de divulgação.