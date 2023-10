SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Bancos podem tirar imóveis de devedores sem decisão judicial, centrão cobra mais verba de Lula, Exército prende 17 militares por furto de armas e outras notícias para começar esta sexta-feira (27).

JUSTIÇA

STF autoriza bancos a retomarem imóveis de devedores sem decisão judicial. Maior parte dos ministros seguiu voto do relator Luiz Fux, que disse que execução extrajudicial não afasta controle judicial.

GOVERNO LULA

Centrão cobra mais verba de Lula para ano eleitoral e diz que troca na Caixa é insuficiente. Integrantes do governo já veem um prazo apertado, de 60 dias, para avançar no conjunto de propostas de Haddad.

GOVERNO LULA

Senado vira campo minado para governo Lula com derrotas e pauta anti-STF. Sinais de desgaste se acumulam e preocupam Planalto; senadores evidenciam insatisfação ao rejeitar indicado para Defensoria.

RIO

Governo chama até Fazenda para plano de segurança no Rio; veja ideias que estão sendo discutidas. Ministério da Justiça e governo do Rio querem auxílio da equipe econômica no combate a crimes financeiros, com o foco em fronteiras.

FORÇAS ARMADAS

Exército prende 17 militares por furto de metralhadoras em SP. Comando Militar do Sudeste diz que integrantes do Arsenal de Guerra cumprem punição disciplinar por falha de conduta e erro na fiscalização.

JUSTIÇA

TSE tem 2 a 1 por Bolsonaro inelegível e multa de R$ 425 mil por uso eleitoral do 7/9. Tribunal julga ex-presidente por ações que o acusam de usar dinheiro público para ato; análise será retomada no dia 31.

GOVERNO LULA

Lula prometeu nos tirar de Gaza, diz brasileiro após conversa com presidente. Hasan Rabee espera repatriação na cidade de Khan Yunis, no sul do território palestino.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Discussão na ONU tem vídeo de decapitação, ameaça do Irã e mais trocas de acusações. Assembleia-Geral iniciou sessão de emergência sobre Israel e Palestina; resolução da Jordânia será votada na sexta (27).

GREVE

Estudantes ocupam prédio da USP após reitoria ameaçar reprovar grevistas. Unidades podem completar seis semanas sem aulas e perder a frequência necessária para aprovação.

VIDA PÚBLICA

Professora de 73 anos é a mais longeva na rede estadual de SP, que tem 11,9 mil com mais de 60. Com mais de 70 anos, são 563 profissionais públicos estaduais, que celebram seu dia no sábado (28).

TELEVISÃO

Com escândalos, TV de Collor deve deixar de ser parceira da Globo após quase 50 anos. STF entendeu que TV Gazeta foi usada em esquema de corrupção; empresa de Pernambuco monta.

CELEBRIDADES

Lady Gaga canta 'Shallow' com U2 na Sphere, em Las Vegas. Música virou hit como parte da trilha sonora de 'Nasce uma Estrela', filme pelo qual a cantora ganhou um Oscar.

CORPO

Fazer 20 minutos de exercício por dia compensa 12 horas de tempo sentado, diz estudo. Pesquisa estabelece que quanto maior o sedentarismo, maior o impacto da atividade física na mortalidade.

TURISMO

Conheça tour em Campos do Jordão que é guiado por cachorrinha. Passeio organizado nas dependências do Ort Hotel tem companhia de Madonna, cãozinho que mora lá há três anos.