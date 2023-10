SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ingryd Alves, a fotógrafa responsável pelo ensaio de recém-nascido da filha de Neymar e Bruna Biancardi, morreu nesta quinta-feira (26) aos 28 anos.

Ingryd era especializada em ensaios de gestante e recém-nascido. Ela criou o estúdio com seu nome em 2017, e segundo a família tinha o sonho de ser reconhecida internacionalmente.

Ela conheceu Bruna Biancardi através do trabalho. Ingryd fez as fotos do parto de Marina, afilhada de Bruna, em julho. Na semana passada, foi à casa de Neymar e Bruna Biancardi fazer o ensaio de recém-nascid de Mavie.

Nesta sexta-feira (27), no Instagram, Bruna lamentou a morte de Ingryd: "Aqui em casa durante as fotos pude notar o quanto ela gostava do que fazia, tão calma, trocando a Mavie nas pernas dela com todo o cuidado para ela não chorar, não acordar... Tão detalhista com as fotos. Que Deus te receba e conforte os que ficaram. Obrigada por ter registrado esse momento tão especial que guardaremos para sempre."

Ingryd trabalhava com seu marido, Jefferson. Os dois se conheceram na escola e têm três filhos - a primeira gravidez aconteceu quando Ingryd tinha 15 anos, e no mesmo ano ela ganhou sua primeira câmera. A princípio, apenas Ingryd trabalhava como fotógrafa, mas ela ensinou o marido após ter uma visão dos dois fotografando um casamento juntos.

O Jefferson nunca pensou em trabalhar com fotografia, confesso que eu também nunca imaginei... Ele me acompanhava nos ensaios, era meu assistente. Carregava as malas e jogava os tecidos nos ensaios de gestante. Também cuidava dos meninos. Um certo dia, Deus me deu uma visão onde nós dois fotografávamos um casamento juntos. Então comecei a treiná-lo. Ingryd Alves

Em junho deste ano, ela fez uma cirurgia bariátrica. Quando completou um mês do procedimento, comemorou no Instagram: "Sem dúvidas a escolha mais importante e difícil que já fiz. Uma jornada onde precisei respeitar meus processos, me redescobrir. Tem sido literalmente transformador!"

O corpo de Ingryd será velado em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A família proibiu celulares no local, e pediu que os convidados vistam looks rosa.