SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHARESS) - Um homem de 64 anos morreu atropelado pelo próprio caminhão na tarde de quarta-feira (25). O acidente aconteceu no bairro Vila Santa Cruz, em Uberaba (MG). Imagens da câmera de segurança mostraram o momento.

Eurípedes dos Reis Dionísio havia estacionado seu veículo para pegar uma carga de tijolos. Ao voltar e abrir uma das portas, o caminhão começou a se locomover sem o condutor perto da praça Manoel Inocêncio Ferreira.

As imagens da câmera mostram que a vítima passou a correr ao lado da cabine do caminhão para tentar freá-lo. Antes de conseguir entrar, o veículo colidiu com o tronco de uma árvore.

Após o choque, Eurípedes foi prensado e em seguida caiu no chão. O caminhão ainda se moveu cerca de 80 metros até parar no quintal de uma casa na rua João Tomé.

A vítima permaneceu viva por alguns instantes e chegou a dialogar com as testemunhas, mas não sobreviveu. O SAMU foi acionado, mas ele morreu ainda no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal), de acordo com a Polícia Militar de Minas.

Ainda não se sabe se o ocorrido foi por falha humana ou defeito mecânico. A Polícia Civil de Minas Gerais segue com as investigações.