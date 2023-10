SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma cantora gospel, também influencer digital, está desaparecida desde terça-feira (24) em Salvador. A mulher teria ido para um evento em uma igreja evangélica e não retornou. O Departamento de Proteção à Pessoa (DPP) da Bahia investiga o caso.

Sara de Freitas Sousa Mariano, de 35 anos, foi para um culto em uma igreja no bairro de Valéria por volta das 21h na terça-feira e não voltou. A cantora tem mais de 60 mil seguidores em suas redes sociais, onde compartilha ministrações de cultos, vídeos cantando e fotos pessoais.

Um motorista buscou Sara em sua casa e teria sido enviado pela instituição religiosa, ainda não identificada. A mulher chegou a gravar alguns vídeos registrando a ida, inclusive passando por pedágios.

O marido Ederlan Mariano conta que já havia passado da meia-noite e a esposa não tinha chegado. Ele registrou um boletim de ocorrência ontem.

A Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP) iniciou as investigações do desaparecimento. "Familiares e demais testemunhas já estão sendo ouvidos e outras diligências investigativas estão sendo realizadas para a localização da desaparecida", disse a polícia ao UOL.

Ederlan diz não saber qual era o nome da igreja para qual a esposa foi, conforme pronunciamento nas redes sociais. Além disso, de acordo com ele, Sara não recebia formalmente pelas participações nas igrejas, mas sim ofertas voluntárias dos membros.

O casal está há 13 anos juntos e têm uma filha de 11 anos.

"Essa história não vai acabar assim, Deus está agindo", escreveu o marido. A mãe da desaparecida também apareceu em vídeo publicado pela irmã de Sara, Soraya Correia, desesperada com a notícia do sumiço. "Nenhuma mãe quer perder a filha de uma forma dessa." A mãe, que mora no Maranhão, questionou o fato de Ederlan não saber qual era a igreja que sediou o evento.