CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Um temporal com queda de granizo no início da noite desta quinta-feira (26) gerou danos em ao menos 1.421 imóveis em Ponta Grossa, no Paraná, segundo o Corpo de Bombeiros. Não há registros de feridos.

No total são 4.265 pessoas afetadas pelas chuvas na cidade. Equipes fazem distribuição de lonas e telhas para a população.

Entre os imóveis atingidos está o do Asilo São Vicente de Paulo, que atende mais de 100 idosos.

De acordo com a direção do asilo, as calhas ficaram cheias e a água começou a cair em alguns quartos. Os idosos foram transferidos emergencialmente para o salão do asilo, e nesta sexta a situação já estava controlada.

Segundo a prefeitura, também houve danos em prédios públicos do município, como postos de saúde, escolas e ginásios esportivos.

Os atendimentos médicos estão mantidos, mas a entrega de remédios foi interrompida em quatro unidades: US Agostinho Brenner (Maria Otília), US Carlos Dezaunet Neto (Shangrilá), US Clyceu de Macedo (Santa Terezinha) e US Paulo Madureira Novaes (Parque Dom Pedro 2º).

Entre as unidades de ensino afetadas, a escola Haydée Ferreira De Oliveira, no Jardim Maracanã, e o CMEI Romeu de Almeida Ribas, no Santa Paula, tiveram as aulas suspensas.

"As equipes gestoras estão em contato com os pais e responsáveis para informar sobre qualquer alteração no cronograma de aulas para a próxima semana", diz a prefeitura.

No ginásio Oscar Pereira, o Circuito Municipal de Mini-Vôlei precisou ser cancelado.