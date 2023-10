FOZ DO IGUAÇU, PR (FOLHAPRESS) - Contemplar as Cataratas do Iguaçu com os primeiros raios de sol do dia despontando no horizonte é uma experiência para ficar gravada na memória. Ele vem acompanhado de revoada de pássaros, sons da mata, arco-íris sob as quedas d?água e tonalidades no céu que vão mudando aos poucos.

Esse espetáculo natural pode ser vivenciado durante o passeio Amanhecer nas Cataratas, uma atração do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, no Paraná, reserva que ocupa 185 mil hectares no Brasil e outros 75 mil hectares no lado argentino.

Para ver os raios de sol tomando conta, lentamente, das 275 quedas d?água, o visitante precisa madrugar. O ônibus parte às 6h, quando ainda está escuro na região, do centro de visitantes do Parque Nacional do Iguaçu.

O trajeto até o mirante, ponto de observação, é curto, 11 km, o suficiente para aguardar a chegada dos primeiros raios de sol. O horário pode mudar de acordo com as estações do ano, a exemplo do verão, quando o sol nasce mais cedo.

Os portões do parque abrem às 9h. Mas, para quem faz o passeio, o acesso é permitido bem antes desse horário.

Ao desembarcar, os turistas têm à disposição monitores que dão orientações para a próxima etapa do passeio: caminhar pela trilha de 1.200 metros até a passarela que dá acesso à Garganta do Diabo, a principal queda d?água. Nessa hora, a luz do dia já começa a dar sinais que está chegando.

A trilha é de concreto e há pequenos degraus em alguns trechos, por isso, a atenção sempre é bem-vinda para evitar tropeços ou quedas.

No caminho existem outros mirantes menores para observar os saltos, tirar fotos e fazer vídeos. Durante o percurso, é possível perceber o dia clareando aos poucos, sob um imenso silêncio quebrado pela presença de pássaros e o barulho das águas.

Ao chegar às passarelas, antes mesmo das 7h da manhã, a luz já tomou conta do dia. É possível ver andorinhões sobrevoarem as cachoeiras e perceber os primeiros raios de sol atingirem os grandes filetes de água que escorrem pelas rochas.

Próximo à Garganta do Diabo, o maior dos saltos d?água, o espetáculo se completa com a vista do arco-íris que nesta época começa a dar as caras por volta das 7h20.

É neste ponto que toda exuberância do maior conjunto de quedas d´água do mundo se impõe. É possível ouvir a sinfonia causada pela força das águas, tomar um leve banho nas passarelas e apreciar a chegada do sol.

O passeio termina no restaurante Porto Canoas, onde é servido café da manhã a partir das 7h com itens regionais, incluindo a famosa sopa paraguaia e mini-empanadas argentinas.

De lá é possível continuar apreciando a alvorada nas cataratas e permanecer no parque até o horário de fechamento, às 16h.

Como os portões do parque abrem apenas às 9h durante a semana e 8h30 aos finais de semanas, quem faz o passeio curte as Ccataratas com exclusividade até abertura das catracas.

Antes exclusivo para hóspedes do Hotel das Cataratas, o passeio agora atrai gente que gosta de natureza e calmaria.

Professora de artes, a viúva Elza Aidar, 79, saiu de São Paulo para, mais uma vez, visitar Foz do Iguaçu e contemplar, pela primeira vez, as cataratas de manhã.

Ela lembra quando esteve no parque pela primeira vez, há 44 anos, depois voltou com o marido e os três filhos, mas só agora pôde ver as quedas com tonalidades diferentes. "A natureza é inspiradora. A gente sente gratidão por estar viva", conta.

Para o casal Marcus Teixeira, 38, e Thainá Texeira, 34, de Salvador, observar as cataratas com o sol nascendo é algo inusitado. "A cachoeira, as quedas d'água, a cor são impressionantes", relata ele.

O sol chegando nas cataratas foi também o que motivou a carioca Regina Ferreira, 60, a fazer o passeio. "Estou encantada com o nascer do sol e as quedas."

Administrado pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o Parque Nacional tem a gestão da visitação turística sob responsabilidade da Urbia Cataratas S.A.

O passeio custa R$ 195 para o público geral e R$ 156 para moradores vizinhos ao parque com o passe comunidade. O valor inclui, ao fim da visita, o café da manhã no restaurante Porto Canoas, das 7h30 às 9h30, com bufê completo.

Ele é realizado todas as terças, quintas e sábados. Os ingressos são limitados (capacidade máxima de 250 pessoas) e vendidos pelo site oficial.