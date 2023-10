SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Declaração de Lula sobre meta fiscal repercute no mercado, Israel expande ação terrestre e Gaza fica incomunicável, cidades em MG fecham escolas após morte de crianças e outras notícias do dia na Folha.

CONGRESSO NACIONAL

GOVERNO LULA

ELEIÇÕES 2024

GOVERNO TARCÍSIO

GUERRA ISRAEL-HAMAS

GOVERNO LULA

Lula assume falha por derrota no Senado e culpa partidos por redução de mulheres no governo

Presidente fala em pedir voto no Congresso e afirma que PP e Republicanos têm direito de reivindicar comando da Caixa

GOVERNO LULA

Governo vê bolsonarismo resiliente mesmo com acenos de Lula ao centro

Planalto avalia que tentativa de se distanciar de pautas à esquerda não consegue conquistar grupo conservador consolidado

ELEIÇÕES 2024

PDT intervém em disputa entre Ciro e Cid Gomes, e senador ameaça deixar partido

Executiva nacional aprova medida que retira Cid do comando no Ceará, em embate que envolve alinhamento com PT para 2024

GOVERNO TARCÍSIO

Tarcísio vê rebelião de procuradores com plano de empoderar ex-controlador de Bolsonaro

Governo quer mudanças em processos disciplinares, e procuradores veem risco de perseguição política

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Assembleia-Geral da ONU aprova resolução que pede trégua humanitária imediata

Documento, contudo, serve apenas como recomendação; Brasil votou a favor, e Israel e EUA votaram contra

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Israel entra em Gaza pelo 2º dia consecutivo e expande ofensiva terrestre. Incursões ocorrem após dúvidas sobre invasão de larga escala e em meio a temor de deflagração regional.

CENSO 2022

Brasil tem envelhecimento recorde, e pessoas de 65 anos ou mais chegam a 10,9% da população. Grupo nessa faixa etária se aproxima de 22,2 milhões em 2022, com alta de 57,4% ante 2010, diz Censo.

EQUILÍBRIO E SAÚDE

Sexta cidade em MG fecha escolas após morte de crianças por infecção. Nesta sexta (27), paciente internado em São João del Rei foi transferido para BH após piora no estado de saúde.

CIÊNCIA

Eclipse lunar parcial será visto em parte do Brasil neste sábado (28). Assim como o eclipse anular do Sol, há duas semanas, estados do Nordeste terão melhor visão do fenômeno.

PORTUGAL

Azeite 'a preço de ouro' em Portugal leva a falsificações e até roubo de azeitonas. Inflação de 94% desde início de 2022 mexe com hábitos de consumo de famílias e restaurantes.

MUNDO

Espanha estima em 233 mil o número de crianças abusadas por líderes católicos. Com outros 207 mil abusos cometidos por funcionários, total no âmbito religioso chega a 1,13% da população do país.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Carro de embaixada do Brasil na Bulgária é apreendido com 55 kg de cocaína. Itamaraty diz que veículo foi furtado de suas dependências por funcionário de nacionalidade búlgara.