SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em sua primeira entrevista coletiva desde 7 de outubro, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que decidiu ampliar operações em solo em Gaza, que vai lutar por "terra, ar e mar" e afirmou que a guerra "será longa". Mais cedo, o ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, em comunicado, já havia dito que a guerra entrou em uma nova fase.

As Forças de Defesa Israelenses confirmaram o avanço da ofensiva terrestre. Netanyahu declarou que o gabinete de guerra tomou a decisão, e reiterou que o governo e o povo apoiam os soldados.

O primeiro-ministro ainda afirmou que conta com o apoio da comunidade internacional. Netanyahu disse ainda que a guerra será longa e é "segunda guerra de independência" de Israel. "Nós lutaremos no ar, na terra e no mar. Nós vamos lutar e vamos vencer. Asseguramos que essa é a missão de nossas vidas, a missão da minha vida", disse.

"Nossa meta é destruir o inimigo e assegurar que eles não existam em nosso país. Me encontrei com famílias hoje, filhos que perderam seus pais, pais que perderam seus filhos. E a partir de agora, nós garantimos que nós faremos tudo, absolutamente tudo, para que os reféns voltem para as suas famílias", declarou Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel.

SITUAÇÃO EM GAZA

Em um vídeo publicado nas redes sociais, as Forças de Defesa mostraram tanques de guerra em uma área descampada que seria a Faixa de Gaza.

Comunicados informando que Gaza se tornaria um "campo de batalha" e ordenando que moradores seguissem para o sul, que continua sendo bombardeado, também foram emitidos.

"Entramos em uma nova fase da guerra. Ontem, a terra tremeu em Gaza. Atacamos sobre a terra e sob a terra. Atacamos terroristas de todos os níveis e em todos os lugares. As instruções para nossas equipes são claras: a operação vai continuar até que uma nova ordem seja dada", disse Yoav Gallant, ministro de Defesa de Israel, em vídeo.

Até o momento, mais de 9 mil pessoas morreram por causa dos confrontos entre Israel e Hamas.

A maioria dos mortos está do lado palestino: 7,7 mil. Cerca de 3,5 mil dos mortos palestinos são crianças.

Do lado de Israel, há 1,4 mil mortos, segundo estimativas do governo local. O país também contabiliza mais de 230 cidadãos sequestrados na Faixa de Gaza.

BRASILEIROS

Na manhã de hoje, representantes do Brasil que estão em território palestino conseguiram contato com os brasileiros que estão em Rafah e Khan Younes. Todos estão bem, informou o embaixador Alessandro Candeas.

Candeas afirmou que apesar do clima permanente de tensão e medo, o grupo têm alimento, água e gás para os próximos dias.

A representação brasileira conseguiu contatar primeiro o grupo que está em Rafah. Um motorista contratado pelo escritório da embaixada foi a Khan Younes verificar a situação no local.

Segundo a representação do Brasil na Palestina, 34 pessoas pediram ajuda do governo para deixar a região da Faixa de Gaza. 24 são brasileiros e 10 são palestinos.