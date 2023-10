SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma mulher foi morta a tiros pelo próprio pai na noite de sábado (28) na cidade de Ipameri, em Goiás. O marido da vítima também estava no local e foi atingido.

Bruna Bernardes da Silva, 23, estava com o marido Max Uiller Silva em casa, em Ipameri, quando alguém apareceu na porta da residência.

Ao atender ao chamado, Max foi alvejado por um disparo e, em seguida, Bruna foi atingida pelos tiros.

O autor do crime seria o pai de Bruna, que está foragido, de acordo com a Polícia Militar de Goiás. A motivação do ataque ainda está sob investigação.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, assim que chegou ao local, Bruna já estava morta. Já Max segue internado, mas está estável.

Depois da perícia, o local do crime foi liberado para os familiares.