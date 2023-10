SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A semana a partir desta segunda-feira (30) deve ser marcada pela presença da chuva todos os dias em São Paulo e oscilação na temperatura, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

De acordo com a previsão, nesta segunda, o sol aparece entre nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas ao longo do dia. A temperatura mínima será de 20°C e a máxima de 28°C.

O dia será nublado na terça (31), também com pancadas de chuva isoladas. A temperatura oscila pouco e deve ficar entre a mínima de 19°C e máxima de 27°C.

A oscilação, segundo a Climatempo, decorre de uma nova frente fria que avança ao longo do litoral paulista, o que estimula a formação de áreas de instabilidade.

Nesta semana, a chuva será intermitente ao longo dos dias, intercalando com períodos de sol e sensação de abafamento.

O mês de novembro começa na quarta (1º), com oscilação nos termômetros ainda maior, com a temperatura mínima atingindo 17°C e a máxima 22°C, com o dia bastante encoberto e pancadas de chuva isoladas.

A Grande São Paulo passa a receber ventos mais frescos, associados ao deslocamento de uma massa de ar polar pelo oceano, que avança na retaguarda da frente fria do começo da semana.

Na quinta, feriado de Finados (2), o sol continua entre nuvens, com registro de pancadas de chuva isoladas e os termômetros marcando entre 17°C e 23°C.