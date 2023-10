SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um motorista de 19 anos foi preso em flagrante na manhã de domingo (29) depois de atropelar e matar três idosas que estavam na calçada, na zona norte de São Paulo. Ele apresentava sinais de embriaguez, segundo a polícia.

As amigas caminhavam pela avenida General Ataliba Leonel, no Tucuruvi, quando foram atingidas. Elas assistiriam à missa em uma igreja da região que costumavam frequentar.

Segundo informações da SSP (Secretaria da Segurança Pública), o motorista dirigia o veículo em alta velocidade quando perdeu o controle em uma curva, bateu em uma árvore, que foi arrancada, e atropelou as três mulheres que estavam na calçada.

A frente do carro ficou destruída com o impacto da batida e peças ficaram espalhadas na via.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou Leonilda Aparecida dos Santos, 78, Alcina Kramer da Silva, 82, e Alzira Rodrigues Alves Teixeira, 76, gravemente feridas.

Ainda segundo a pasta da segurança, o motorista estava em um bar e tinha ingerido bebida alcoólica. Apesar de o veículo ter capacidade para duas pessoas, levava, além do motorista, outros dois amigos da mesma idade, um homem e uma mulher. A jovem ficou ferida e foi socorrida a um pronto-socorro.

O motorista, diz a SSP, se recusou a realizar o testa de bafômetro e foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal). O caso foi registrado como homicídio, tentativa de homicídio e embriaguez pelo 73° DP (Jaçanã).

A autoridade policial representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva à Justiça.

A Polícia Civil não informou se o motorista já apresentou defesa.