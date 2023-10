SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois alpinistas foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros após ficarem presos no Pico do Perdido, no Rio de Janeiro, na tarde deste domingo (29).

A dupla fazia uma escalada quando a chuva intensa impediu que eles se movimentassem no paredão, por volta das 17h10.

O grupamento aéreo e o grupamento de meio ambiente foram acionados para ajudar no resgate.

Os dois homens foram resgatados de helicóptero. Um deles, identificado como Fábio, foi liberado sem ferimentos.

O outro, identificado como Leandro Córdova, precisou de atendimento médico e foi encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar.

A ocorrência acabou após as 22h, mas o Corpo de Bombeiros não informou quais percalços fizeram o resgate ser tão longo.

A gravidade dos ferimentos do alpinista hospitalizado não foi informada, mas ele continuava internado na manhã desta segunda-feira (30), segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.