RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Dois alpinistas foram resgatados de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros após escalarem o Pico do Perdido, no Parque Estadual do Grajaú, na zona norte do Rio de Janeiro. O resgate aconteceu na noite de domingo (29).

Um dos alpinistas, Leandro Córdova, 42, precisou ser levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no centro da cidade. A Secretaria de Saúde informou que ele ainda está internado na unidade, mas seu estado de saúde é estável.

Já Fábio Lima, 43, foi atendido pelos próprios bombeiros após o resgate e liberado em seguida.

Os militares foram acionados por volta das 17h, mas a ação só terminou às 22h, quando os socorristas conseguiram alcançar o último alpinista. Os dois ficaram presos no morro por causa da chuva forte que atingiu a região.

O mau tempo também afetou o trabalho do Corpo de Bombeiros, fazendo com que o resgate levasse horas.

Para conseguir tirar os dois alpinistas de cima do morro, a corporação contou com o apoio dos quartéis da Tijuca e do Grajaú e do Grupamento do Meio Ambiente do Alto da Boa Vista, além de um helicóptero.

O Pico do Perdido é um ponto famoso para alpinistas na cidade do Rio. Com 445 metros de altitude, o local tem uma vista de onde é possível ver até mesmo a Baía de Guanabara. Ele fica dentro do Parque Estadual do Grajaú e faz parte da Floresta da Tijuca.

A maior parte da trilha do Pico do Perdido é feita por caminhada, mas para chegar ao topo há um trecho de rochas a ser escalado cuja angulação chega a quase 90º.