SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - As Cataratas do Iguaçu registram vazão de 24 milhões de litros por segundo, medição atingida pela última vez em 2014.

As Cataratas do Iguaçu atingiram seu maior volume em 9 anos, totalizando vazão de 24 milhões de litros por segundo. Em 2014, a vazão chegou a 45 milhões de litros de água por segundo.

Segundo o parque, a quantidade é 16 vezes acima da média normal, de 1,5 milhão de litros por segundo.

Apesar do alto volume de água, o parque continua aberto para visitação do lado brasileiro. O lado argentino está fechado desde ontem, devido à "cheia extraordinária do Rio Iguaçu", considerada "uma das maiores da história". Segundo a administração argentina, pessoas que tinham comprado o ingresso para neste domingo (29) ou nesta segunda-feira (30) podem usá-los em um prazo de doze meses.