SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Haddad se irrita com perguntas sobre meta de déficit zero, Lula ignora diversidade em indicações ao BC, EUA anunciam nova bomba atômica e outras notícias para começar esta terça-feira (31).

ECONOMIA

Haddad evita cravar meta zero e diz que pode antecipar medidas de 2024 por ajuste fiscal. Ministro da Fazenda se irrita com jornalistas durante entrevista

Pacheco defende Haddad e fala em seguir meta estabelecida.

BANCO CENTRAL

Governo anuncia professor Paulo Picchetti e servidor Rodrigo Alves Teixeira para diretorias do BC. Divulgação dos nomes foi feita pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda) nesta segunda (30).

Lula ignora diversidade em indicações ao BC, que terá só uma diretora em 2024.

GOVERNO LULA

Falas de Gleisi levam recados de Lula para militância, Pacheco e mercado. Deputada tem verbalizado opiniões mais à esquerda que muitas vezes Lula evita assumir por causa de reações.

GOVERNO LULA

Presidente reforça articulação e encontra líderes após entrada do centrão no governo. Petista deverá pedir apoio nas votações prioritárias para o Executivo até o fim do ano.

STF

Barroso adota tática no STF para evitar confrontos e atritos com Congresso. Presidente do Supremo mantém postura mais política e desvia de temas polêmicos que marcaram gestão da antecessora.

GUERRA

Israel faz maior ataque aéreo e usa tanques contra o Hamas em Gaza.

MUNDO

EUA anunciam nova bomba atômica para destruir bunkers. Arma precisa de autorização do Congresso e mira novas bases da China, Rússia, Irã e Coreia do Norte.

MUNDO

Irã prende advogada em enterro de jovem morta após ser abordada por uso de véu. Ativista dos direitos humanos Nasrin Sotoudeh foi levada por policiais enquanto participava do velório de Armita Garawand.

RIO DE JANEIRO

Rio vive crise na segurança sob índice mais baixo de homicídio. Especialistas afirmam que redução se deve mais à dinâmica das facções do que políticas de segurança e não significam mais segurança.

UNIÃO EUROPEIA

Empresário é preso por tráfico na Turquia após troca de etiquetas de malas em Guarulhos. Advogada e PF apontam atuação da mesma quadrilha que causou a prisão de brasileiras na Alemanha.

TELEVISÃO

Luísa Sonza, Jão e Ana Castela vão cantar com Roberto Carlos. Tradicional especial da Globo vai ao ar no dia 22 de dezembro.

FRIENDS

'Somos uma família', diz elenco de 'Friends' sobre morte de Matthew Perry. Atores do seriado reagem à perda em comunicado na revista People no qual afirmam que eram mais do que colegas.