SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nos dois próximos domingos (5 e 12), os estudantes brasileiros realizarão o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), uma das principais portas de entrada no ensino superior por meio da plataforma Sisu (Sistema de Seleção Unificada), além de ser usado para ter acesso ao Fies (Financiamento Estudantil) e ao Prouni (Programa Universidade para Todos).

Mesmo as provas sendo no domingo, algumas pessoas terão de faltar ao trabalho ou a outro compromisso. Para não perderem o dia, esses estudantes têm a possibilidade de conseguir uma declaração de comparecimento do Enem, que serve como uma evidência oficial de que ele esteve presente no local durante a aplicação do exame.

Para isso, basta o estudante entrar na sua página do participante, via portal Gov.br, e imprimir a declaração de comparecimento, que contém informações como o nome do participante, CPF, número de inscrição, data e local da prova.

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) informou que o documento ficará disponível nos dias anteriores às provas. Não será possível imprimi-lo no local do teste.

É importante saber que esse documento precisa ser levado no dia e dado para o aplicador do teste assinar quando for pedido. No entanto, antes de entrar na sala, a declaração precisa estar dentro do envelope porta-objetos fornecido. Caso contrário, o estudante pode até ser eliminado.

E para cada dia de prova é preciso imprimir uma declaração diferente.