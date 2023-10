SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi resgatado na noite desta segunda-feira (30) por agentes da CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), após ficar entalado em um cone de trânsito em uma avenida da zona Norte de São Paulo.

Os agentes chegaram ao local na noite desta segunda-feira para organizar a sinalização de trânsito da Avenida Olavo Fontoura, próximo ao acesso à Avenida Santos Dumont.

Eles pretendiam remanejar os cones para readequar a sinalização, porém, foram surpreendidos com um peso muito acima do normal ao tentar erguer um deles.

Os agentes descobriram que havia um homem entalado no objeto. Um vídeo que circulou nas redes socais mostra o esforço dos agentes para ajudá-lo a sair.

"Vou tirar você", avisa um dos agentes, após tombar o cone sobre o asfalto e encontrar o homem espremido em seu interior. "Tenta tirar o pé".

Nas imagens é possível ver o homem tentando movimentar as pernas, mas ele avisa que está preso. "Você quer que eu chame os Bombeiros?", pergunta o agente, que veste luvas de trabalho e tenta mover com as mãos as pernas do homem. "Agora levanta o cone, que ele desce", avisa o outro agente que acompanha a cena, para o colega.

Logo após o cone ser erguido na posição vertical novamente, o agente puxa o objeto para cima e o homem surge sentado sobre o asfalto.

Ao ser resgatado, ele afirmou ter se escondido dentro do cone para escapar da chuva forte, mas disse que depois não conseguia sair. Não se sabe quanto tempo o homem passou no interior do objeto.

Segundo a CET, ele não se feriu e se recusou a ser levado para uma unidade de saúde.