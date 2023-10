SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Ministério Público de São Paulo pediu o arquivamento do inquérito policial que investiga o motorista Christopher Gonçalves Rodrigues, 26, que atropelou e matou um suspeito de furto em São Paulo e publicou um vídeo zombando do ocorrido nas redes sociais.

O pedido de arquivamento, feito pelo promotor Cláudio Henrique Bastos Giannini, alega que não há indícios de omissão de socorro por parte do motorista, nem indícios de que ele tenha agido com negligência no momento do atropelamento,

O Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou que o MP pediu o arquivamento, mas disse que nenhuma decisão judicial foi tomada sobre o assunto até o momento.

Ao UOL, a defesa do motorista classificou a decisão como "um acerto" do Ministério Público.

"Nós entendemos que o representante do ministério público agiu com acerto ao requerer o arquivamento do processo, já que em sua fundamentação ele apontou que não há nenhum elemento probatório quanto ao dolo na conduta do meu cliente", disse André Nino, advogado de Christopher, ao UOL.

Christopher atropelou e matou um suspeito de furto no Viaduto Júlio de Mesquita Filho, na Bela Vista, em 25 de abril.

Ele gravou um vídeo após a ação mostrando Matheus Campos Silva, 21, ensanguentado embaixo do carro.

"E aí, comédia? Vai roubar trabalhador, seu c...?", xinga o motorista, após atropelar o jovem.

Matheus estica o pescoço, olha para o motorista e faz sinal de negativo com a cabeça. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Depois do atropelamento, o motorista de aplicativo postou vídeos nas suas redes sociais zombando da morte. "Menos um fazendo o L [símbolo da campanha presidencial de Lula em 2022]", postou.

Na ocasião, a defesa de Christopher afirmou que o atropelamento foi acidental e que os vídeos de deboche foram gravados quando o motorista estava nervoso.