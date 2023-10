SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um adolescente de 13 anos desapareceu depois de pular no mar na praia dos Ingleses, no litoral norte de Florianópolis (SC), durante uma trilha com amigos no domingo (29).

Felipe Piazza foi visto pela última vez por volta das 15h30 do domingo, quando já estava dentro da água, em uma região conhecida como Canto dos Pescadores. As informações foram são Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, que realizou nesta terça-feira (31), o terceiro dia de buscas.

Conforme o órgão, os amigos relataram que Felipe entrou na água para mergulhar, pouco tempo depois se afogou, submergiu e desapareceu. O local no qual o adolescente entrou no mar é em meio à trilha, portanto fora da faixa de areia, e não é monitorado pelos bombeiros.

No momento em que o adolescente se afogou, a intensidade do vento era forte, bem como as ondas que atingiam cerca de um metro de altura, ainda segundo os bombeiros. Naquele domingo, os guarda-vidas haviam fixado uma bandeira na cor vermelha para indicar "alto risco de afogamento" no mar.

A equipe da COBOM (Central de Operações Bombeiro Militar) acionou os guarda-vidas dos postos mais próximos do local. Guarda-vidas civis voluntários da praia do Santinho também foram ao local. Além disso, foi acionada a equipe do GBS (Grupamento de Busca e Resgate) com a embarcação Resgate-05.

Foram realizados diversos mergulhos em busca, além do empenho de um helicóptero que sobrevoou a área em que o adolescente se perdeu. As buscas seguiram por toda a segunda-feira (30) e foram retomadas na manhã de hoje. Até o momento, ele não foi localizado.

'SÓ QUERO ENCONTRÁ-LO, DIZ MÃE'

Flávia Rodrigues Piazza, mãe de Felipe, disse em entrevista ao site ND+, que o filho foi à praia com alguns amigos, mas que ela não sabia que eles iriam para o canto dos Ingleses, que é um trilha considerada perigosa. Ela afirmou que não deixaria o filho ir até o local se soubesse.

Segundo contou, os amigos que estavam com Felipe relataram que ele pulou com outros dois jovens, mas que eles conseguiram sair do mar, enquanto seu filho não conseguiu voltar para a margem. "Esses que pularam conseguiram sair, ele [Felipe] pediu ajuda, acharam que estava brincando. Parece que um menino de fora até pulou para tentar ajudar, mas já era tarde, ele tinha desaparecido. Depois disso, os bombeiros foram chamados".

A mãe fez um apelo para que os bombeiros não parem as buscas. "Só quero encontrar meu filho, então peço que não parem de procurar. [Ele] era um menino estudioso, fazia vôlei e curso, era um menino tranquilo. Nunca me deu preocupação".