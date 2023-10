SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um adolescente de 17 anos, que não teve sua identidade divulgada, foi morto com 15 tiros após confessar que tinha assassinado uma criança de 4 anos em Paracatu (MG). A ocorrência foi registrada na segunda-feira (30).

O jovem foi morto após se vangloriar do crime em uma transmissão ao vivo em suas redes sociais. Segundo a polícia, ele era suspeito de um homicídio duplo em 28 de outubro, em que morreram uma criança de quatro anos e um homem de 21.

O rapaz foi atingido por 15 tiros, sendo nove deles na cabeça. O corpo, já sem vida, foi encontrado na rua Adrilhes Ulhôa, no bairro Chapadinha, e foi encaminhado ao IML.

À reportagem, a Polícia Civil informou que apreendeu um adolescente, também de 17 anos, pelo assassinato na madrugada desta terça-feira (31). Ele está detido, e a PCMG aguarda a decisão do Ministério Público sobre a internação.

A Polícia Militar informou também que a vítima tinha envolvimento com outro homicídio, em julho deste ano, e que a perícia recolheu cápsulas .380 no local do crime.