BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparou, nesta terça-feira (31), homens que agridem mulheres e aqueles que ferem o meio ambiente e disse que estes são uma parcela irracional da humanidade.

"Não somos a parte inteligente do mundo animal e nem tampouco somos racionais. Porque o nosso comportamento e tudo o que a gente faz, do cuidado do clima, do cuidado do planeta ao cuidado da relação com as pessoas, com o ódio que está estabelecido nesse país, eu poderia dizer que aqui no Brasil uma boa parcela da humanidade se comporta de forma irracional", afirmou.

A declaração aconteceu em evento de sanção do projeto de lei que institui pensão especial aos órfãos de mulheres vítimas de feminicídio.

Lula participou de cerimônia no Palácio do Planalto de sanção da lei que prevê o pagamento de uma pensão para órfãos de vítimas de feminicídio.

A proposta prevê o pagamento de um salário mínimo para os órfãos cuja renda familiar mensal per capta seja de até 25% do mínimo.

A pensão será paga para crianças e adolescentes dentro das regras estabelecidas, mesmo que o feminicídio tenha ocorrido anteriormente à publicação da lei.