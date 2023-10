SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um elevador do TJAM (Tribunal de Justiça do Amazonas) deixou de funcionar na manhã desta terça-feira (31) e caiu com sete pessoas dentro. O prédio onde foi registrada a ocorrência é a sede do tribunal, no bairro Aleixo, em Manaus.

O elevador despencou do 2° andar ao subsolo. Em nota, o tribunal informou que todas as pessoas envolvidas receberam atendimento e que algumas delas foram encaminhadas para atendimento hospitalar. O texto, porém, não indica o número.

Segundo o TJAM, a última revisão do elevador foi realizada por uma empresa especializada no último dia 18 de outubro.

A Polícia Técnica foi acionada para que se realize uma perícia independente. "Com o laudo, responsabilidades serão apuradas", escreveu a assessoria do órgão.

VEJA A ÍNTEGRA DA NOTA DIVULGADA PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO TJAM

"A Assessoria de Comunicação Social do Tribunal de Justiça do Amazonas informa que nesta terça-feira (31/10) foi registrado um acidente no Edifício Des. Arnoldo Péres (sede do Tribunal), localizado na Av. André Araújo, no qual um dos elevadores que atendem o prédio deixou de funcionar, caindo - conforme informações preliminares - do 2º. andar do edifício, até o subsolo do prédio.

Conforme as informações preliminares, 7 pessoas estavam no elevador no momento do acidente. Todas receberam atendimento e algumas delas foram encaminhadas para atendimento hospitalar.

Conforme a Administração do Tribunal, as revisões dos elevadores estavam em dia, por empresa especializada, tendo sido a última das revisões realizada no último dia 18 de outubro deste ano.

Após o ocorrido, a Administração do Tribunal de Justiça acionou a Polícia Técnica para realização de uma perícia independente. Com o laudo, responsabilidades serão apuradas".