SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um recém-nascido desapareceu na madrugada desta quarta-feira (1º) em um hospital do Rio de Janeiro e foi encontrado horas depois.

O bebê nasceu na Maternidade Municipal Maria Amélia Buarque de Hollanda e, menos de 24h depois do nascimento, desapareceu. Ele estava no 3º andar com a mãe e avó.

Durante a madrugada, a mãe dormiu, e entrou em desespero ao acordar e não ver o bebê.

Sem encontrar ou ouvir informações, a mãe ligou para o pai da criança, que acionou a polícia. Os agentes começaram a buscar a criança durante a madrugada.

O bebê foi recuperado após policiais abordarem uma mulher de 19 anos. Ela foi conduzida à delegacia e lá ficou comprovado se tratar da mesma criança.

A suspeita de raptar o bebê foi presa em flagrante. Ela ainda vai prestar depoimento.

À TV Globo, o delegado Mario Jorge Ribeiro de Andrade explicou que o crime que ainda será apurado. "Ela vai depor para sabermos a finalidade e por qual motivo ela fez isso. A finalidade é que vai me dizer qual crime ela cometeu. Ela está presa em flagrante".

O UOL procurou a Secretaria Municipal da Saúde do Rio de Janeiro para obter mais informações, mas não obteve retorno.