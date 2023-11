SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O único hospital oncológico da Faixa de Gaza parou de funcionar nesta quarta-feira (1º), segundo autoridades de saúde da região. Com a guerra, outros hospitais também passam por colapso.

O diretor do hospital da Amizade Turco-Palestina disse que o hospital, que trata principalmente pacientes com câncer, ficou sem combustível. Diante desse cenário, o local teve que parar as operações, disse ele em entrevista transmitida pela TV Al-Jazeera.

"Dizemos ao mundo que não deixe os pacientes com câncer morrerem devido ao hospital estar fora de serviço", disse Subhi Skaik, diretor do hospital, em apelo.

Dezesseis dos 35 hospitais de Gaza não funcionam mais, de acordo com a ministra da Saúde de Gaza, Mai al-Kaila. Cerca de 2.000 pacientes com câncer vivem na região.