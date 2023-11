RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O temporal que atingiu a região serrana do Rio de Janeiro na terça (31) deixou 38 pessoas desalojadas em Teresópolis. Nesta quarta (1º), a cidade está em estado de atenção por causa da previsão de mais chuva.

De acordo com boletim da Defesa Civil municipal, foram registradas 35 ocorrências em Teresópolis, entre deslizamentos de terra, quedas de árvores e alagamentos. Não há informações sobre feridos.

A vizinha Petrópolis também está em alerta. O município registrou 14 ocorrências por causa das chuvas, todas sem gravidade, segundo balanço divulgado pelas autoridades locais.

Segundo a Prefeitura de Teresópolis, o maior acumulado de chuva foi registrado em Parnaso, com 124,2 mm em um período de seis horas. Rios transbordaram em diversos bairros, como na Ilha do Caxangá, onde o rio Paquequer invadiu casas.

De acordo com as secretarias de Assistência Social e Direitos Humanos e de Saúde do município, no local foram acolhidas 19 famílias, que receberam colchões, lençóis, cobertores e 18 cestas básicas.

Nesta quarta ainda havia pontos de alagamento nos seguintes bairros: do Alto; Araras; Bom Retiro; Bonsucesso; Caxangá; Comary; Ermitage; Meudon; e Várzea. Também ficaram alagadas a praça do Expedicionário, em São Pedro, e as ruas Carmela Dutra, em Agriões, e das Paineiras, no Paineiras.

Foram registrados 13 deslizamentos de terra e 11 alagamentos em residências, além de quatro ocorrências por problemas em muros e outras quatro por danos em alvenaria. Duas árvores caíram e outras três apresentam risco de queda.

Por causa da chuva, a BR-116 ficou interditada no trecho da serra Rio-Teresópolis desde a tarde de terça, após deslizamentos de terra e quedas de árvores. A EcoRioMinas, concessionária responsável pela rodovia, afirma que o tráfego foi parcialmente liberado às 9h30 desta quarta, em sistema para e siga, após nova avaliação técnica.

PETRÓPOLIS

Diversos pontos ficaram alagados também em Petrópolis nesta terça. Sirenes foram acionadas no centro, e linhas de ônibus tiveram a circulação interrompida. Um coletivo da empresa Petro Ita, que faz a linha 437, chegou a ficar pendurado sobre o terreno de uma casa. Ninguém ficou ferido.

Boletim atualizado da Defesa Civil nesta quarta indica que ainda há ocorrências envolvendo quedas de árvore e muro e deslizamentos de terra nos bairros Retiro, Pedro do Rio e Samambaia --nenhum imóvel foi atingido. No Quissamã, um deslizamento atingiu um imóvel, e outras ocorrências foram registradas no Samambaia e Quitandinha.

Autoridades locais pedem que a população fique atenta às sirenes e aos alertas que chegam via SMS. Em caso de emergência, ligue para o 199.