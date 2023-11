SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - José Nilton Cardozo, 65, morreu nesta quarta-feira (1º), quase três meses após ter sido submetido a uma cirurgia para retirar um tumor gigante no rosto, em Natal (RN).

O anúncio foi feito pela filha do idoso, Monick Cardoso, em postagem nas redes sociais. "É com grande tristeza e ao mesmo tempo gratidão a Deus que venho informar a partida do meu pai Nilton Cardozo. Lutou por 10 anos até o seu último dia contra um tumor que não parou de crescer em sua cabeça. Hoje [1º] Deus o recolheu e ele deve estar louvando a Ele na glória".

Nilton havia sido internado na segunda-feira (30), no Hospital Santa Catarina, em Natal, para a realização de exames. Conforme a família, após a cirurgia para a retirada, em agosto, o tumor voltou a crescer. Os médicos solicitaram biópsia e foi descoberto que ele estava com câncer, que evoluiu para uma metástase no cérebro.

A família contava com doações de populares para arcar com os custos médicos do tratamento do idoso. Em uma página de arrecadação online, os familiares informaram que ele aguardava uma junta médica decidir qual seria o próximo tratamento para frear o crescimento do tumor, que não havia regredido após a última cirurgia.

Ainda segundo a família, José Nilton realizou a primeira cirurgia para retirada do tumor na cabeça em 2013. Em 2020, ele fez uma nova operação e também foi submetido a sessões de radioterapia. Em 10 de agosto de 2023, ele realizou a terceira intervenção cirúrgica, após conseguir na Justiça o custeio do tratamento.

José Nilton Cardozo será sepultado no Cemitério de Fernando Pedrosa - o horário e o dia não foram informados.