SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dependente químico procurou o funcionário de um comércio na região da cracolândia, na Santa Ifigênia, centro de São Paulo, para pedir ajuda ao ser atingido por uma bala de borracha no braço na tarde desta quarta-feira (1°).

Segundo o comerciante, o homem contou ter sido baleado por um guarda-civil metropolitano por volta das 18h. O tiro foi dado no cruzamento das ruas dos Gusmões e do Triunfo, a uma quadra da concentração dos usuários de drogas.

O comerciante de 45 anos, que pediu para não ser identificado, disse ter ouvido do homem, que ele passava pela via quando os GCMs o abordaram. Por estar com a roupa limpa, ele se negou a sentar no chão sujo. Esse teria sido o motivo para tomar um tiro no braço.

O disparo abriu um buraco no corpo do homem.

Segundo o comerciante, o homem estava assustado, e após uma breve conversa, a vítima deixou seu estabelecimento com medo de sofrer novas agressões.

Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana afirmou que o caso está sendo apurado pela Guarda Civil Metropolitana.

Na noite desta quarta, por volta das 21h, usuários e GCMs se envolveram em nova confusão na região da cracolândia. Sacos de lixo foram espalhados pelas ruas. Sons semelhantes a bombas foram ouvidos por vizinhos. Vídeos publicados nas redes sociais mostram dependentes químicos se movimentando pela avenida Rio Branco sob vigilância dos guardas.