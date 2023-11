SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Lula anuncia GLO para policiar aeroportos e portos, Copom reduz Selic, estrangeiros deixam Gaza e outras notícias do dia na Folha para começar a sua quinta-feira (2), Dia de Finados.

RIO DE JANEIRO

Lula anuncia uso das Forças Armadas no policiamento de portos e aeroportos de RJ e SP. Decreto de GLO é apresentado menos de uma semana após petista descartar medida; Galeão e Guarulhos terão reforços.

RIO

General na mira da PF por lobby junto a Braga Netto foi 25 vezes ao Planalto sob Bolsonaro. Datas das visitas coincidem com período em que Paulo Assis teria pedido uma 'força' a parecerista da Presidência.

TSE

Militares tentam se descolar de Braga Netto e dizem que TSE não afeta Forças Armadas. General da reserva foi condenado à inelegibilidade por uso eleitoral de comemoração do 7 de Setembro.

FOLHAINVEST

BC corta Selic em 0,5 ponto, a 12,25% ao ano, e defende meta fiscal já estabelecida. Copom mantém estratégia em meio à discussão do governo sobre revisão do alvo de 2024.

VIOLÊNCIA

Câmara aprova aumento de penas para furto, roubo e latrocínio. Texto que aumenta punição a alguns crimes previstos no Código Penal seguirá para o Senado.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Estrangeiros começam a deixar Gaza; Brasil ainda espera vez. Acordo mediado pelo Qatar permite saída pela primeira vez, com prioridade para feridos.

ALIMENTAÇÃO

Starbucks tem lojas fechadas e relatos de demissão após pedido de recuperação judicial. Em redes sociais, como o Instagram, ex-funcionários relataram ter sido dispensados na terça-feira pela manhã.

FOLHAJUS

Thiago Brennand é condenado a 1 ano e 8 meses por agredir modelo em academia de SP. O empresário também deverá pagar uma indenização de R$ 50 mil.

PARTIDO REPUBLICANO

Câmara dos Deputados dos EUA rejeita cassação de George Santos. Republicano filho de brasileiros é acusado de 23 crimes na Justiça; ele afirma ser inocente.

PLANETA EM TRANSE

Papa diz que irá à COP28, cúpula do clima da ONU, em gesto inédito. Em entrevista, pontífice afirmou que espera estar em Dubai de 1º a 3 de dezembro.

CELEBRIDADES

Zezé Di Camargo confirma perfil fake de Graciele Lacerda; ela é acusada de atacar parentes. Wanessa Camargo cogita entrar com ação contra a madrasta.

RIO DE JANEIRO

Alunos de colégio católico no Rio são investigados por manipular e divulgar nudes de colegas. Direção do Santo Agostinho diz tomar medidas necessárias para apuração dos fatos; pais denunciaram o caso nesta quarta (1º).

INTERIOR DE SÃO PAULO

Marido mata esposa influencer enquanto ela dormia no interior em SP. Homem se matou na sequência; caso aconteceu em São José do Rio Preto.

TELEVISÃO

Pedro Neschling retorna às novelas em 'Renascer' após mais de 10 anos longe da TV. Ator viverá Eriberto, um sócio de José Venâncio.

ILUSTRADA

Música inédita dos Beatles é lançada e ganha curta documental; saiba onde ver. Canção 'Now and Then' tem voz de John Lennon recriada com auxílio de sistema de inteligência artificial.