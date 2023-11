SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A sequência de registros começou logo cedo, às 5h30 da manhã na rua Frei Caneca, centro de São Paulo. Enquanto aguardava um passageiro, o taxista Rafael Oliveira, 41, conseguiu filmar um criminoso fugindo após roubar um celular. Nas imagens, é possível escutar xingamentos e gritos "é ladrão" de populares, e logo em seguida um homem de blusa branca aparece correndo, atravessando a rua na frente dos carros, após concluir o roubo.

Às 06:21, a câmera do táxi fez mais um registro. Dois homens estão andando na rua, na altura do número 1000, quando dois bandidos em uma moto passam do lado deles e em questão de segundos, o homem da garupa tenta pegar o celular do rapaz de camiseta preta, mas não consegue e foge logo em seguida.

Quando Rafael decide baixar a primeira imagem do roubo, ele registra mais uma tentativa, no minuto seguinte, às 06:22. Dois homens estão andando na rua, abraçados, quando o ladrão tenta tomar o celular da mão da vítima. Os três entram em luta corporal e logo em seguida, o assaltante entra no carro e foge.

"Foi muito rápido, fiquei impressionado. Não é à toa que o vídeo já está com mais de 4 milhões de visualizações. É a certeza da impunidade. As pessoas fazem as coisas e sabem que não vão ter punição", disse o taxista ao UOL.

"Quando não vejo o furto, vejo os estilhaços"

Com mais de 14 mil seguidores no Instagram, Rafael compartilha vídeos e informações para ajudar os taxistas a tirarem as documentações, regularizar o carro e criar estratégias para fidelizar clientes e lugares para pegar passageiros. Taxista desde 2015 e morador da zona leste de São Paulo, ele conta que prefere trabalhar na zona sul e afirma que a região central é a mais perigosa.

"Já fui assaltado algumas vezes, mas no táxi foi somente uma. Já, na segunda vez, assaltaram somente o passageiro. Ver roubos e tentativas nessa sequência de menos de uma hora, foi algo pontual, mas no geral esse tipo de roubo de celular acontece todos os dias. Quando não vejo o furto, vejo os estilhaços de vidro no chão, daí já se sabe que ali alguém foi vítima", conta Rafael.

Inicialmente, Rafael comprou a câmera por questão de segurança em caso de acidentes, para comprovar quem estava certo ou errado. O que ele não imaginava é que a câmera de segurança para o carro, com câmera dupla, que grava em tempo real tanto dentro quanto fora do veículo, iria filmar não só o seu dia a dia, mas a violência da cidade.

Boletins de ocorrência

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública disse que só no dia 15 de outubro, data em que o taxista fez os três registros, foram identificados seis boletins de ocorrência na região.

"A Polícia Civil esclarece que foram localizados seis boletins de ocorrência de roubo/furto na Rua Frei Caneca. Todos os casos foram encaminhados ao 4º Distrito Policial (Consolação) e são investigados visando à identificação dos autores".

Bairros com mais roubos e furtos de celular

República, Consolação e Bela Vista são os locais da cidade de São Paulo com mais roubos ou furtos de celular, segundo os boletins de ocorrência do 1º semestre de 2023. Um em cada dez celulares roubados ou furtados é registrado nesses bairros da região central de São Paulo, que concentra um grande fluxo de pessoas. A análise foi feita a pedido de Tilt pela consultoria B4Risk com base nos dados públicos da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.