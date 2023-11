SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo prendeu cinco pessoas suspeitas por sequestro relâmpagos em bares da Vila Madalena, na zona oeste da capital paulista.

Segundo a polícia, a prisão aconteceu na madrugada de quarta-feira (1°) enquanto policias militares faziam patrulhamento pelo bairro. "Quando viram um carro VW/Gol com os vidros fechados, ocupado por três homens com atividades suspeitas", afirma nota da Secretaria de Segurança Pública.

De acordo com a pasta, o grupo suspeito, formado por três homens e duas mulheres, era conhecido em redes sociais pela prática investigada. As mulheres seriam suspeitas de fazer as vítimas ingerirem bebidas alcoólicas e depois a dupla convidavam as vítimas para outro local -onde os homens suspeitos apareciam.

"Os policiais receberam informações que as mulheres agiam no interior de casas noturnas, atraindo vítimas no intuito de praticar crime de sequestro relâmpago e as levando para um local onde eram abordadas por homens armados", disse a SSP.

Segundo a polícia, o crime acontecia em bares da Vila Madalena, região conhecida pela vida noturna. A secretaria não divulgou o número de vítimas.

Como os nomes dos suspeitos não foram informados, a reportagem não consegue localizar a defesa do grupo. O caso foi registrado como associação criminosa, receptação, posse ilegal de arma de fogo e apreensão de veículo.