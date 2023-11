SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vídeos registrados por câmeras de segurança e obtidos pelo UOL mostram dois assaltos ocorrendo ao mesmo tempo com criminosos diferentes em uma rua de Cerqueira César, bairro nobre da capital paulista.

As câmeras registraram que os assaltos ocorreram na última quinta-feira (26), por volta das 8h41 da manhã. Os vídeos flagraram o momento em que dois homens são abordados por criminosos em uma curta distância na rua Padre João Manuel, perto da esquina da Alameda Franca.

Uma das vítimas, de blusa branca e manga longa, é encurralada na parede. O homem tem o cordão do crachá puxado pelo criminoso e joga o aparelho celular no chão. Um comparsa chega, também de capacete, e observa os arredores. Os assaltantes parecem pedir algum dado para o desbloqueio do telefone. O rapaz corre enquanto um dos bandidos foge de moto. Não é possível ver como o segundo criminoso deixa o local.

Outra câmera mostra a segunda vítima, apenas de camiseta branca, falando ao telefone. O terceiro criminoso observa, desce da moto, segura o homem pela mochila e pela camiseta enquanto empunha uma arma. O assaltante pega o celular da vítima e também parece pedir alguma informação de desbloqueio do aparelho.

Neste meio tempo, o primeiro rapaz assaltado desce a rua correndo e chega a trocar palavras com o criminoso que está roubando o segundo homem. O jovem de blusa de manga longa gesticula, aparentando mostrar que foi assaltado há pouco, e o ladrão chega a apontar a arma, sobe na moto e foge.

Algumas pessoas, incluindo uma mulher com um bebê de colo e uma criança, correm pela rua ao perceberem os assaltos. Todos os criminosos fogem na mesma direção. Apesar de a ação ser "sincronizada", não é possível saber se os assaltos foram planejados, nem se os criminosos fazem parte de uma mesma quadrilha.

Em nota enviada ao UOL, a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo) informou que a Polícia Civil localizou um boletim de ocorrência realizado na terça-feira (31), registrado como roubo, pela delegacia eletrônica e encaminhado ao 78° DP (Jardins), responsável.

Ainda de acordo com a SSP, diligências estão em andamento para identificação e prisão dos envolvidos. "O policiamento na região central segue reforçado por meio da Operação Impacto - Servir e Proteger", diz a nota.