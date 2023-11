SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de torcedores do Boca Juniors está em São Januário, nesta sexta-feira (3), reunido com organizadas do Vasco da Gama.

Ônibus dos xeneizes estão estacionados na Avenida Roberto Dinamite, principal via do estádio vascaíno.

Os torcedores do Boca e as organizadas do Vasco se reúnem em um bar em frente a entrada social de São Januário, onde fazem churrasco e confraternizam.

Lideranças deste grupo de torcedores do Boca visitaram a sede da principal organizada do Vasco, que também fica no local, mais cedo. Eles bateram foto juntos e em clima amistoso.

Alguns dos principais líderes da barra brava do Boca Juniors ainda estão a caminho do Rio de Janeiro e a tendência é a de que cheguem hoje na capital carioca.

COPACABANA VIRA PRAÇA DE GUERRA

Torcedores do Boca e do Fluminense transformaram o bairro de Copacabana, na Zona Sul, em uma praça de guerra nesta quinta-feira (2). Houve focos de violência também na região da Lapa, no Centro (RJ). Os argentinos alegam que foram atacados e roubados por um grupo de tricolores na areia.

A Polícia Militar informou que nove pessoas foram detidas, sendo sete argentinos e dois brasileiros.

Na última segunda-feira, argentinos foram agredidos e roubados também na areia da praia de Copacabana. Três pessoas foram detidas e autuadas por lesão corporal, associação criminosa e tentativa de furto.

Fluminense e Boca Juniors fazem a final da Copa Libertadores neste sábado (4), às 17h, no Maracanã.