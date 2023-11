SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um cantor sertanejo de 23 anos morreu em um acidente de carro em Rancho Queimado, na Grande Florianópolis.

O veículo pilotado por Denner Chiodi Baumann caiu em uma ribanceira, na madrugada da última quarta-feira (1º), segundo informações do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina.

Os bombeiros foram acionados, mas, inicialmente, só localizaram o veículo, a aproximadamente 50 metros abaixo da pista.

O corpo só foi localizado e retirado do local 12 horas depois. Segundo a corporação, o local era de difícil acesso.

A vítima foi arremessada do carro. O corpo estava a 5 metros do veículo com sinais evidentes de óbito, segundo os bombeiros.

A guarnição precisou descer ao local do acidente com material de salvamento em altura. Não há informações da dinâmica do acidente.

Nas redes sociais, amigos e familiares lamentaram a morte do jovem, que era natural de Camboriú (SC). "Que Deus te receba em sua glória. Você era um talento em ascensão, vai fazer muita falta", escreveu um amigo.