SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dois policiais militares que faziam a segurança dos ex-governadores Rosinha e Anthony Garotinho (União Brasil) foram atacados por homens armados no final da tarde desta sexta-feira (3) na Penha, em Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro.

Segundo Garotinho, ele e Rosinha visitavam uma amiga e antiga ouvinte de rádio e o carro com os seguranças estava estacionado em frente à residência enquanto eles tomavam café.

A Polícia Civil informou que os dois criminosos chegaram em uma moto e o que estava na garupa desceu com um revólver na mão, bateu na janela do motorista e disse: "Perdeu, perdeu".

Um dos policiais abriu a porta e, sem sair do carro, atirou nos dois homens. Houve intenso tiroteio. Os criminosos foram perseguidos pelos policiais, mas conseguiram fugir.

A polícia encontrou marcas de sangue na rota de fuga e acredita que um dos homens foi baleado. Um telefone celular foi localizado nas proximidades e apreendido para investigação.

"Eles estão bem e já em casa", disse nas redes sociais Wladimir Garotinho (PSD), prefeito de Campos dos Goytacazes e filho do casal.

Os ex-governadores, os seguranças e os moradores da casa que visitavam não ficaram feridos. Anthony e Rosinha não chegaram a presenciar o tiroteio.

O caso foi registrado na 134ª Delegacia de Polícia.

Os dois policiais militares faziam a escolta dos ex-governadores em uma viatura descaracterizada.

O Rio de Janeiro vive uma crise de segurança pública e, em outubro, o caos foi instalado na zona oeste da capital em represália à morte de um miliciano.

Na quarta-feira (1º), o presidente Lula (PT) disse que vai assinar um decreto para implantar a GLO (Garantia da Lei e da Ordem) em portos e aeroportos do Rio e de São Paulo.

A GLO é uma ação militar que reúne as Forças Armadas a partir de ordem do presidente da República. A medida é aplicada em graves situações de perturbação da ordem, quando há esgotamento das forças tradicionais.