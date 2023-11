SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Moradores de diferentes bairros da capital e de outros municípios da região metropolitana de São Paulo estão sem água neste sábado (4). O corte no fornecimento é um dos reflexos do temporal que atingiu a região na sexta (3), e a Sabesp ainda não tem prazo para normalizar o serviço.

Segundo a companhia, a falta de energia elétrica paralisou a operação de instalações e estações elevatórias da empresa, o que afetou o nível dos reservatórios e, consequentemente, o abastecimento de água em diversas regiões.

Neste momento, segundo a distribuidora, os pontos mais críticos ficam em bairros das zonas sul e leste da capital e municípios da região metropolitana, como Osasco, Taboão da Serra, Itaquaquecetuba e Santo André.

A Sabesp diz que está fazendo manobras operacionais para amenizar a situação e que caminhões-tanque estão abastecendo os locais onde o desabastecimento é mais grave.

Em comunicado, a empresa afirma que "está em constante contato com as concessionárias de energia para restabelecer as instalações o mais breve possível". A empresa pede que os clientes economizem água até que o fornecimento seja restabelecido.

"É recomendável que os clientes priorizem o uso da água das caixas-d'água para higiene e alimentação até que o abastecimento esteja normalizado", diz nota da distribuidora. A Sabesp está atendendo os casos de emergência pelo telefone 0800-0550195.

PONTOS MAIS CRÍTICOS DE DESABASTECIMENTO DE ÁGUA

Zona sul

Americanópolis

Vila Mariana

Vila Clara

Vila Mascote

Vila Santa Catarina

Vila Joaniza

Campo Grande

Jardim Promissão

Pedreira

Cidade Ademar

Chácara Flora

Morumbi

Capão Redondo

Zona leste

São Mateus

Itaquera

Guaianases

Cidade Tiradentes

Santa Etelvina

Grande São Paulo

Itapecerica da Serra

Mauá

Cotia

Santo André

Diadema

Osasco

Barueri

Guarulhos

Taboão da Serra

Itaquaquecetuba

Biritiba Mirim

Suzano