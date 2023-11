BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Ex-diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, Robson Cândido foi preso preventivamente neste sábado (4) na capital federal.

O MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) apura se Cândido utilizou a estrutura da polícia para perseguir uma mulher.

Ele se demitiu no cargo no começo de outubro. Nomeado pelo governador Ibaneis Rocha (MDB), o delegado alegou problemas pessoais para deixar o comando da corporação.

Procurada, a Polícia Civil não quis comentar o caso. A Corregedoria do órgão participou da ação em que foram apreendidos celulares e aparelhos eletrônicos do policial, além do cumprimento do mandado de prisão preventiva.

O MPDFT informou que a operação e a prisão do ex-diretor são iniciativas do Núcleo de Investigação e Controle Externo da Atividade Policial, com apoio do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado).

O advogado Cleber Lopes, que faz a defesa de Robson Cândido, disse que espera ter acesso aos autos da investigação para se manifestar.

A Folha apurou que uma das suspeitas contra o ex-diretor da Polícia Civil é de ter utilizado a corporação para monitorar ilegalmente uma mulher com quem mantinha relacionamento.

A operação realizada busca avançar na investigação e também mira outras pessoas que possam ter ajudado os ex-chefe da Civil a praticar os crimes.

De acordo com o G1, depoimento de ao menos duas mulheres, uma seria a esposa e a outra uma ex-amante, apontam para a perseguição e ameaças feitas pelo policial.