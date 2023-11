BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse neste domingo (5) que 100% das escolas estão com problemas de energia resolvidos causados chuvas e poderão realizar o primeiro dia de provas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023.

A declaração foi dada durante visita à sede do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), em Brasília, junto com o ministro da Educação, Camilo Santana. Cerca de 3,9 milhões de estudantes se inscreveram para as provas em todo o país.

"Essa tranquilidade é muito importante. Ontem [sábado] estávamos preocupados com a informação de que por volta de 400 escolas não podiam ter o Enem por conta das chuvas e da falta de energia. Conversei com o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) e ele se comprometeu que todas as escolas estariam prontas para fazer o Enem, com energia consertada ou com geradores", afirmou o presidente.

Lula também afirmou que "a gente vai se encaminhar para que as pessoas não precisem sequer pagar taxa do Enem".

"Temos que fazer uma combinação para que se torne mais atrativa para os jovens fazerem o seu Enem e entrarem na universidade", disse.

O exame é uma das principais portas de entrada no ensino superior por meio da plataforma Sisu (Sistema de Seleção Unificada), além de ser usado para ter acesso ao Fies (Financiamento Estudantil) e ao Prouni (Programa Universidade para Todos).

Suas notas também são usadas nos processos seletivos de instituições públicas e privadas Brasil afora.