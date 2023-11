RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro faz buscas por um adolescente desaparecido no mar neste domingo (5), em meio a forte ressaca que assustou banhistas na cidade. Durante o dia, ondas invadiram ruas em Ipanema, na zona sul.

Os bombeiros foram acionados por volta de 10h30 para resgatar pessoas que estavam se afogando na praia de Ipanema. Dois adultos foram resgatados e receberam atendimento, mas um jovem de 16 anos desapareceu.

Por volta das 15h, o Centro de Operações Rio reforçou em suas redes sociais alerta para que as pessoas evitem entrar no mar. A Marinha emitiu aviso de ressaca com previsão de ondas de até 3,5 metros entre este domingo e às 18h de segunda-feira.

Em setembro, também sob aviso de ressaca, outro adolescente desapareceu em Ipanema. Daniel Matheus de Souza, 13, foi encontrado morto dez dias depois na Barra da Tijuca, na zona oeste. Segundo a família, Daniel foi arrastado por uma forte onda enquanto brincava na areia.

Neste domingo, banhistas foram surpreendidos em Ipanema e no Leblon com as ondas invadindo o calçadão e as avenidas em frente à orla. Até o momento, porém, não há registros de danos significativos.

Não há alerta de frente fria na região, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).