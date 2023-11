SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A passagem de fronteira com o Egito foi reaberta na manhã de nesta segunda-feira (6) para saída de estrangeiros de Gaza.

A autoridade fronteiriça de Gaza, controlada pelo Hamas, afirmou que passagem de fronteira de Rafah está aberta para saída de egípcios e estrangeiros listados desde 1º de novembro.

Ainda não se sabe se há brasileiros na lista de pessoas autorizadas a sair de Gaza. Há expectativa de que brasileiros possam deixar a região até quarta (8), segundo o Itamaraty.

"O ministro de Relações Exteriores de Israel, Eli Cohen, me deu garantias que até quarta-feira todos os brasileiros que estão em Gaza poderão sair pela passagem de Rafah", afirmou o Ministro Mauro Vieira.

O grupo de brasileiros em Gaza é composto por 34 pessoas. Dessas, 24 são brasileiros, sete são palestinos com RNM (Registro Nacional Migratório) e três palestinos. Do total, 18 são crianças, 10 são mulheres e seis são homens.

O grupo de brasileiros está abrigado nas cidades de Khan Younes e Rafah, próximas à fronteira com o Egito. Segundo o Itamaraty, o esquema de resgate está de prontidão e prevê auxílio desde a saída da Faixa de Gaza -com equipes e ônibus, medicamentos e alimentação- até o embarque no Aeroporto do Cairo, onde um avião da Força Aérea Brasileira os aguarda.

