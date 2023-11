SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um grupo com cerca de oito suspeitos assaltou um casal em frente a uma pousada em Guarujá, no litoral de São Paulo, e agrediu o homem com tapas e cotoveladas.

O casal estava na porta de uma pousada na Avenida Cruzeiro do Sul, na Praia de Pernambuco, quando o grupo se aproximou, em bicicletas.

Um vídeo postado nas redes sociais, captado por uma câmera de monitoramento, registrou toda a cena, ocorrida na tarde de sexta-feira (3). Nas imagens é possível ver os suspeitos largando as bicicletas e partindo para cima do casal. Um deles, de boné, está armado.

O casal se encosta no muro do imóvel e o homem, de 43 anos, ergue as mãos, em sinal de rendição. Mesmo assim, os assaltantes o cercam e começam a agredi-lo com tapas e cotoveladas.

Do lado de dentro do imóvel, alguém se aproxima do portão, mas não o abre. A mulher, de 34 anos, é vista entregando algo para os bandidos. Após as agressões, os assaltantes fogem.

Os suspeitos levaram duas alianças, um celular e as chaves de um veículo durante a ação, segundo a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo).

O caso foi registrado como roubo pela Delegacia Eletrônica e encaminhado à Delegacia de Polícia de Guarujá para investigação.